Hande Erçel è tornata a riapparire in pubblico dopo un incontro con Asena Bülbüloğlu, capo di MF Production. Alla diva turca, che è stata accompagnata al meeting dal suo manager Ayşe Barım, è piaciuto particolarmente il nuovo progetto cinematografico che le è stato proposto.

(Hande Erçel a Bebek, all'uscita dalla sede di MF Production)

Intercettata da alcuni giornalisti mentre lasciava la sede di MF Production, situata nel quartiere di Bebek, l’attrice ha risposto ad alcune domande della stampa presente. “Oggi c’è stato un incontro preliminare, ma ho sensazioni positive. Il progetto mi entusiasma, ma siamo ancora in fase di trattativa quindi non posso fornire ulteriori dettagli al momento” ha detto Hande, che manca dalla tv ormai da diverso tempo.

"Mi manca il lavoro sul set"

“Francamente mi manca lavorare sul set, è passato molto tempo dall’ultima volta. Non mi aspettavo che sarei stata ferma così a lungo. Sto trascorrendo molto tempo con la mia famiglia e con i miei amici”.

Hande Erçel ammette: "Sì, mi sono incontrata con Kerem"

Alla star turca è stato fatto presente di quando si vedeva con Kerem Bürsin ogni volta che usciva dalla MF Production ai tempi in cui veniva girata la serie tv Sen Çal Kapımı (Love is in the air). “Certo, non ho dimenticato il mio ex partner” ha risposto. “Ma al momento non c’è nessuno nella mia vita, se ci fosse non avrei problemi a dirvelo”.

Riguardo il breve video nel quale la si vede nello Starbucks di Kavacik in compagnia del suo ex fidanzato, la Erçel ha detto: “Sì, ci siamo incontrati. Ma non bisogna prendere questa cosa troppo sul serio. Le persone si incontrano e bevono un caffè”.