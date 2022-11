A che punto è la questione relativa ad un possibile ritorno di fiamma tra Hande Erçel e Kerem Bürsin? E’ questa la domanda che i milioni di fan degli HanKer sparsi in ogni angolo del pianeta si stanno facendo nelle ultime settimane.

Dopo l’incontro “galeotto” allo Starbucks di Kacacik, località distante pochi chilometri da Istanbul, e le dichiarazioni di Bürsin in occasione della premiére di Eflatun, si fanno sempre più pressanti le voci su un ritorno di fiamma tra i due protagonisti di Love is in the air, fiction che ha consacrato entrambi gli attori al grande pubblico.

I fan più accaniti della coppia sostengono addirittura che tra i due non sia mai finita, una teoria che onestamente ci pare piuttosto fantasiosa. Hande e Kerem si sono detti addio lo scorso marzo, anche se in realtà i reali motivi della fine della relazione non sono mai emersi. C’è chi ha ipotizzato che dietro la rottura ci sia stato un possibile tradimento da parte di lui con l’attrice spagnola Stephanie Cayo, ma non sono mai emerse conferme al riguardo.

Hande e Kerem, cena romantica al ristorante? L'indiscrezione

Nel frattempo, arriva dalla Turchia un’altra indiscrezione che ha mandato letteralmente in estasi i fan. Si mormora che Bürsin abbia fittato un intero ristorante per una cena romantica con Hande. Ma non solo. Le farebbe trovare la sala addobbata con i suoi fiori preferiti e vorrebbe cucinare per lei. La notizia va presa assolutamente con le pinze, ma i follower della coppia hanno fatto che sarebbe assolutamente nello stile di Kerem una cosa simile.

Staremo a vedere…