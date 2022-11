Hande Erçel fa letteralmente esplodere i social. L’attrice, modella e influencer ha incendiato Instagram (dove conta quasi 30 milioni di follower, più di Chiara Ferragni, giusto per rendere l’idea) con l’ultimo scatto condiviso sul suo account.

La diva turca si è mostrata in tutta la sua sensualità con indosso una camicetta aperta sul davanti che ha messo in risalto il suo décolléte. La foto è stata subissata dai commenti di apprezzamento di fan adoranti ed ha fatto il pieno di like in pochissimi minuti. Siamo certi che alla vista di cotanta beltà, Kerem Bürsin stia seriamente pensando di riavvicinarsi in maniera seria alla bellissima Hande.

Dopo aver messo in stand-by la sua carriera per occuparsi della nipotina Mavi, Hande è tornata prepotentemente sulla scena. I fan non vedono l’ora di vederla nuovamente in tv dopo essersene innamorati in Love is in the air, serie tv in cui ha recitato al fianco del suo ex fidanzato Kerem Bürsin.

Hande Erçel nella nuova serie con Burak Deniz?

Stando a quando riportato da Birsen Altuntaş, nota giornalista esperta di televisione, la diva turca sarà impegnata ad inizio 2023 sul set di The Stranger Within, una nuova produzione TIMS&B Productions, nella quale sarà la protagonista femminile al fianco di Burak Deniz, suo partner nella soap Aşk Laftan Anlamaz.

“Non è ancora chiaro se ci sarà o meno – ha spiegato Deniz -. Ma dal momento che la notizia è trapelata, è inevitabile che se ne parli. In passato è stato molto piacevole lavorare con lei, e di tanto in tanto ci sentiamo parlando della possibilità di recitare nuovamente insieme. Vediamo se questa possibilità si concretizzerà. Io me lo auguro”.