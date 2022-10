Lo scorso fine settimana una foto apparsa sui social ha provocato un vero e proprio terremoto. Nello scatto si vede Kerem Bürsin mano nella mano con Stephanie Cayo, attrice conosciuta durante i viaggi in Spagna, Paese in cui l’ex protagonista di Love is in the air è particolarmente amato e noto grazie anche alle sue frequentazioni con Antonio Banderas e Alvaro Morte, protagonista della serie Netflix, La Casa di Carta.

Dopo la fine della relazione con Hande Erçel, si è anche parlato di un possibile flirt proprio con Stephanie Cayo, anche se non c’è mai stata alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Dal canto suo, Bürsin ha recentemente dichiarato di essere single e di pensare esclusivamente alla sua carriera. Infatti, dopo l’uscita del nuovo film Eflatun, in cui recita al fianco della protagonista İrem Helvacıoğlu, è alle prese con la lavorazione di An Unusual Story, cortometraggio da lui stesso prodotto e in cui veste anche i panni del protagonista al fianco della giovanissima star turca Ebrar Alya Demirbilek, che a soli 9 anni conta già un milione e mezzo di follower su Instagram.

Ma nelle ultime settimane tiene banco un possibile riavvicinamento tra Kerem Bürsin e Hande Erçel. I due hanno riallacciato i rapporti, e sono stati avvistati insieme presso lo Starbucks di Kavacik, città del distretto di Beyoz distante pochi chilometri da Istanbul. Alcuni fan presenti all’interno del locale hanno girato un breve video con lo smartphone in cui si vedono i due ex fidanzati al bancone. Inoltre, in occasione della première di Eflatun al Cinema Atlas di Istanbul, Bürsin è stato intercettato da alcuni giornalisti che gli hanno chiesto se “avesse fatto pace con Hande”. Kerem ha risposto che non era né il posto né il momento giusto per parlarne, lasciando di fatto aperto più di uno spiraglio.

Kerem Bursin e la foto con Stephanie Cayo: tutta la verità

E proprio quando i fan degli HanKer tornavano a sperare in un possibile ritorno di fiamma tra i due, è apparsa questa foto con Stephanie Cayo che li ha fatti ripiombare nello sconforto. Ma niente paura: si è scoperto che lo scatto incriminato non è attuale, bensì si riferisce a diversi mesi fa.

I seguaci di Hande e Kerem hanno accolto con giubilo la notizia, e sperano che finalmente i due possano uscire allo scoperto e annunciare al mondo che sono tornati ad essere una coppia.