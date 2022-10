Hande Erçel e Kerem Bürsin sono tornati insieme? E’ questa la domanda che i media e i seguaci dell’ex coppia si stanno facendo in seguito agli accadimenti delle ultime settimane.

I due attori si sono detti addio circa 8 mesi fa, dopo una relazione che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo, nata proprio sul set della fiction Love is in the air, trasmessa in ben 85 Paesi. Ma proviamo a fare chiarezza.

Indizio n. 1. Un primo riavvicinamento tra Hande e Kerem si è verificato in seguito alla scoperta della malattia della piccola Mavi, nipote della diva turca e figlia della sorella Gamze e dell’interior designer Caner Yildirim. Bürsin, che aveva avuto modo di conoscere la bambina durante la storia d’amore con sua zia, ha prontamente contattato la sua ex fidanzata per chiedere informazioni al riguardo. Ma non solo. Secondo alcuni media turchi, l’attore si sarebbe persino recato a casa della sorella di Hande per fare visita a Mavi.

Hande e Kerem, l'incontro da Starbucks

Indizio n. 2. Alcuni giorni fa, le due star turche sono state viste insieme presso lo Starbucks di Kavacik, città del distretto di Beyoz distante pochi chilometri da Istanbul. I due sono stati notati da alcuni fan presenti all’interno del locale, che hanno prontamente fatto ricorso allo smartphone per girare un breve video. I fan più attenti hanno notato il giubbino indosso all’uomo, che sembrerebbe essere lo stesso indossato in più di un’occasione da Kerem. Inoltre, le persone presenti hanno confermato che si trattasse proprio dei due protagonisti di Love is in th air.

Indizio n. 3. In occasione della première di Eflatun, nuovo film di Bürsin, l’attore è stato intercettato da alcuni giornalisti all’uscita del cinema Atlas di Istanbul, i quali gli hanno chiesto se “avesse fatto pace con Hande”. Kerem ha risposto che non era né il posto né il momento giusto per parlarne, lasciando di fatto aperto più di uno spiraglio.

Kerem Bürsin, chi è la donna misteriosa della foto?

Ma nelle ultime ore si è verificata una circostanza che potrebbe cambiare completamente lo scenario. Sui social media è apparsa una foto in cui si vedono un uomo e una donna camminare per strada mano nella mano. A quanto pare, si tratterebbe di Kerem Bürsin e Stephanie Cayo, attrice e cantante spagnola vecchia conoscenza del divo turco.

Lo scatto, divenuto virale in poche ore, ha gettato nel panico i fan degli HanKer, che erano tornati a sperare in un possibile ritorno di fiamma tra Hande e Kerem.