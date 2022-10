Kerem Bürsin alla première del nuovo film Eflatun. L’attore turco ha preso parte insieme al resto del cast e alla produzione alla prima del nuovo progetto cinematografico nel quale interpreta il personaggio di Oflaz al fianco della protagonista İrem Helvacıoğlu, che veste appunto i panni di Eflatun.

Eflatun, il nuovo film con Kerem Bürsin

Il film concorre per il “Delfino d’oro” nell’ambito della decima edizione del Bosphorus Film Festival. La prima proiezione del nuovo film è avvenuta nella giornata di ieri, lunedì 24 ottobre, presso lo storico cinema Atlas di Istanbul.

La nuova pellicola, diretta dal regista Cüneyt Karakuş, rappresenta in pieno quello su cui ama lavorare Bürsin, a cui piace occuparsi anche di produzione e di cinema indipendente. Il film è stato girato ad Istanbul in “luoghi naturali”, con l’obiettivo di creare una reale interazione tra ambiente e protagonisti. Il lavoro di montaggio ha subito notevoli ritardi a causa della pandemia, e si è concluso solo a settembre. La pellicola vuole mostrare il modo in cui le persone ipovedenti percepiscono il mondo utilizzando disegni 2D, 3D, effetti sonori speciali, immagini reali e animazioni.

Come potete notare dalle immagini, Kerem Bürsin è stato accolto in maniera calorosa dai tantissimi fan presenti all’evento, che hanno voluto far sentire il proprio affetto nei confronti del loro beniamino. La première di Eflatun è stata particolarmente seguita anche sui social, in particolare su Twitter, dove sono andati in tendenza gli hashtag #KeremBürsin e #EflatunFilm.

Ritorno di fiamma con Hande Erçel? Kerem non smentisce

Nelle ultime ore, Kerem è tornato prepotentemente al centro del gossip per un video diventato virale in cui sembrerebbe essere in compagnia della sua ex fidanzata, Hande Erçel, all’interno di un locale a Kavacik, città del distretto di Beykoz situata a pochi chilometri da Istanbul. I due sono stati immediatamente notati da alcuni fan presenti, che li hanno ripresi con la fotocamera di uno smarthpone mentre erano al bancone.

Mentre Bürsin lasciava la première di Eflatun, i giornalisti lo hanno immediatamente intercettato chiedendogli se avesse fatto pace con Hande. “Questo non è né il posto né il momento giusto per parlarne” ha risposto Kerem, che di fatto non ha negato un possibile riavvicinamento con l’ex fidanzata. Circostanza, questa, che ha reso estremamente felici i tantissimi fan degli HanKer, che non si sono mai rassegnati al fine della loro storia d’amore.