Come sta la piccola Aylin Mavi Yildirim? La nipotina di Hande Erçel figlia della sorella Gamze (anche lei influencer di successo con 5 milioni di follower su Instagram) e dell’interior designer Caner Yildirim, dopo aver accusato la scorsa estate dei dolori addominali, è stata sottoposta ad una visita specialistica durante la quale le è stato riscontrato un tumore.

Per fortuna, si tratterebbe di una patologia curabile, per la quale Mavi si sta sottoponendo ad un ciclo di cure, che a quanto pare stanno dando riscontri decisamente positivi. La stessa Hande, che aveva messo in stand-by la sua carriera da attrice, modella e influencer per dedicarsi all’amata nipotina, sta tornando gradualmente ai suoi impegni lavorativi. Circostanza che di fatto indica che le condizioni di salute di Mavi stanno migliorando.

La bimba, di soli 3 anni, sta bene. E’ felice ed energica, come testimoniano gli scatti condivisi sui social dai genitori. Prima la manicure con mamma Gamze; poi la spesa al supermercato con papà Caner per comprare gli ingredienti per preparare un gustoso panino. “Chef Mavi” (come scrive la mamma) è seduta nella cucina di casa alle prese con i fornelli, sorridente e felice.

Alleggerisce il cuore vedere la bambina affrontare con tanta positività ed energia la sua patologia. Una vera combattente, che ci auguriamo che possa vincere al più presto la sua battaglia contro il tumore.