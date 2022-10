Hande Erçel torna a fare capolino sui social, ma questa volta non per pubblicizzare uno dei tanti brand di cui è testimonial. La ricorrenza è il compleanno dell’amatissima mamma Aylin, scomparsa prematuramente nel gennaio 2019 dopo una lunga battaglia contro il cancro.

La diva turca ha condiviso una Ig story proprio con una foto della madre, che oggi, 25 ottobre, avrebbe dovuto compiere gli anni. “Mi manchi molto, moltissimo. La mia bella mamma…” ha scritto Hande, che in queste ore sta ricevendo tantissimi messaggi di supporto e vicinanza da parte dei fan.

“Mia madre mi ha sempre incoraggiato ad essere la persona che voglio. Lei è la mia più grande ispirazione. Ho imparato a stare in piedi a lottare ad amare, a lavorare sodo e a brillare per renderla orgogliosa di me e le dedico sempre tutti i miei successi e i miei momenti felici” ha rivelato l’attrice in un’intervista dello scorso febbraio alla rivista turca InStyle.

Purtroppo, gli ultimi avvenimenti hanno riaperto la ferita relativa alla scomparsa della signora Aylin. Infatti, ad Aylin Mavi (chiamata così proprio in onore della nonna), nipotina di Hande e figlia della sorella Gamze, la scorsa estate è stato riscontrato un tumore che per fortuna è risultato curabile. La Erçel ha deciso di prendersi una pausa dagli impegni lavorativi propri per occuparsi della piccola Mavi.

Ora, le sue condizioni di salute sembrano essere migliorate, e anche se in maniera graduale, Hande ha ripreso ad occuparsi della sua carriera da attrice, influencer e modella.