Arriva dalla Spagna una clamorosa indiscrezione che rivelerebbe i motivi della fine della storia d’amore tra Kerem Bürsin e Hande Erçel.

Ma facciamo un passo indietro. Proprio quando si ricominciava a parlare con insistenza di un possibile riavvicinamento tra i due protagonisti di Love is in the air, la scorsa settimana è spuntata sul web una foto in cui l’attore turco sembrerebbe essere in compagnia (e mano nella mano) per le strade di Madrid con Stephanie Cayo, attrice spagnola con la quale si vociferava avesse avuto una liason in occasione della partecipazione di entrambi al Festival del Cinema di Malaga.

Le sneakers di Kerem Bürsin

Dopo un iniziale momento di sconforto da parte dei fan degli HanKer, che continuano a sognare un ritorno di fiamma tra Kerem e Hande, si è poi scoperto che lo scatto incriminato risalisse ad alcuni mesi fa, sempre che i due nella foto fossero proprio l’attore turco e l’attrice spagnola. A supporto di questa tesi, i fan più attenti hanno notato che le sneakers dell’uomo sono le stesse indossate da Bürsin in più di un’occasione.

Kerem ha tradito Hande Erçel con Stephanie Cayo?

Ma a quando risalirebbe la foto di Kerem e Stephanie a spasso mano nella mano per le strade della capitale spagnola? Stando a quanto riportato dalla testata online iberica crush.news, lo scatto si riferisce a marzo 2022, quando Bürsin e Hande Erçel erano ancora una coppia. Una notizia, che se fosse vero, spiegherebbe i motivi della rottura tra le due star turche: lui l’avrebbe tradita.

Sia chiaro, quella di crush.news è solo un’ipotesi, e ad oggi non esistono elementi probatori tali da confermarla. Non ci resta che attendere per apprendere ulteriori dettagli al riguardo, ammesso che ne esistano.