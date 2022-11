Kerem Bürsin nelle ultime settimane è tornato prepotentemente al centro della scena. Il movito? I tanti progetti in essere relativi alla sua carriera e il possibile ritorno di fiamma con Hande Erçel, sua ex fidanzata e partner nell’amatissima fiction Love is in the air.

I due sono stati visti insieme presso lo Starbucks di Kavacik, città del distretto di Beyoz distante pochi chilometri da Istanbul. Inoltre, le recenti uscite pubbliche dell’attore turco hanno di fatto confermato le voci di un loro riavvicinamento. La speranza dei fan dei cosiddetti HanKer è che i loro beniamini possano tornare finalmente ad essere una coppia, e perché no, convolare presto a nozze!

Nel frattempo, Kerem è alle prese con il lavoro. La scorsa settimana ha partecipato alla première di Eflatun, nuova pellicola in cui recita al fianco di İrem Helvacıoğlu, ed è in lavorazione An Unusual Story, cortometraggio da lui stesso prodotto in cui veste i panni del protagonista Lemi al fianco della giovanissima attrice turca Ebrar Alya Demirbilek.

Lo spot per Lipton Ice Tea fa impazzire le fan... e anche Hande

Ma non solo. In basso potete guardare in anteprima il nuovo spot girato da Bürsin per Lipton Ice Tea, azienda con la quale collabora ormai da diversi anni: pantaloni da lavoro color arancio, canottiera bianca e deltoidi e bicipiti in bella vista. Il video è diventato virale in poche ore e ha fatto il pieno di like e visualizzazioni. E siamo piuttosto certi che a gradire è stata anche Hande Erçel.