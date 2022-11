La Spagna sembra volersi mettere di traverso nel possibile riavvicinamento tra Kerem Bürsin e Hande Erçel. Le due star turche, protagoniste della fiction Love is in the air, hanno chiuso la loro relazione lo scorso marzo, ma nelle ultime settimane pare possa concretizzarsi un possibile ritorno di fiamma.

I due attori sono stati visti insieme presso lo Starbucks di Kavacik, località distante pochi chilometri da Istanbul. Ma non solo. Kerem, all’uscita dal Cinema Atlas, dove ha presenziato alla première del nuovo film Eflatun, rispondendo ad alcuni giornalisti non ha smentito in alcun modo un riavvicinamento con la sua ex fidanzata. Con quest’ultima, inoltre, si è sentito quando ha appreso della notizia della malattia della piccola Aylin Mavi, nipote di Hande e figlia della sorella Gamze.

Miguel Ángel Silvestre, pioggia di like per Hande Erçel

Ma nelle ultime ore sono emersi alcuni dettagli social che rischiano di complicare le cose. L’attore spagnolo Miguel Ángel Silvestre, noto per aver recitato in Sense8, in alcuni episodi de La Casa di Carta e nella terza stagione di Narcos, nei panni di Franklin Jurado, ha mostrato nuovamente il suo apprezzamento nei confronti di Hande Erçel. Una circostanza non nuova: Silvestre, infatti, commenta spesso le condivisioni social della diva turca, ai quali non manca praticamente mai di mettere il suo personale like. Ed è successo anche in occasione dell’ultimo scatto postato dall’attrice turca, in cui promuove il brand Nocturne. Ma la novità, questa volta, è che viene ricambiato.

In un recente post pubblicato dall’attore spagnolo, in cui lo si vede alle prese insieme ad alcuni amici con i travestimenti per Halloween, i fan non hanno potuto fare a meno di notare il “mi piace” di Hande.

In molti ritengono che l’interesse di Miguel Ángel per l’attrice sia esclusivamente di natura professionale, in quanto avrebbe l’idea di coinvolgerla in un progetto cinematografico. I maligni, invece, credono che ci sia anche dell’altro sotto.

Ciò che appare evidente è che il 40enne originario di Castellon de la Plana voglia in qualche modo approfondire la conoscenza con Hande, e gli indizi social sono lì a testimoniarlo.