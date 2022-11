Il possibile ritorno di fiamma tra Kerem Bürsin e Hande Erçel sta catalizzando l’attenzione di fan e media. I due protagonisti di Love is in the air, che si sono detti addio lo scorso marzo dopo una relazione durata circa un anno, si sarebbero nuovamente riavvicinati.

Tanti gli indizi a supporto di questa tesi: in primis l’incontro avvenuto tra i due presso lo Starbucks di Kacavik, città del distretto di Beyoz distante pochi chilometri da Istanbul; in secundis le dichiarazioni di Bürsin all’uscita del Cinema Atlas, dove aveva presenziato alla premiere del film Eflatun, con le quali, rispondendo ai giornalisti presenti, non aveva affatto smentito una riconciliazione con l’ex fidanzata.

Kerem Bürsin e Gamze Erçel si seguono su Instagram

Ma nelle ultime ore è spuntato un terzo indizio, tutt’altro che irrilevante: la sorella di Hande, l’influencer Gamze Erçel, mamma della piccola Aylin Mavi e moglie dell’interior designer Caner Yildirim, e Kerem Bürsin, sono tornati a seguirsi su Instagram a distanza di quasi un anno. Una circostanza che non fa altro che avvalorare l’ipotesi di un possibile riavvicinamento tra le due celebrità turche. I fan dei cosiddetti HanKer, che mai si sono rassegnati alla fine della storia d’amore tra i loro beniamini, sono letteralmente “saltati dalla sedia” quando si sono accorti che Gamze e Kerem si seguono nuovamente. Un dettaglio non di poco conto, che contribuisce a delineare lo scenario che i milioni di fan di Hande e Kerem si augurano possa culminare con un nuovo fidanzamento tra i protagonisti di Love is in the air.