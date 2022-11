Continua a tenere banco sui social e sulla stampa internazionale il possibile riavvicinamento tra Hande Erçel e Kerem Bürsin. I protagonisti di Love is in the air, dopo una relazione durata circa un anno, si dono detti addio lo scorso marzo, ma per i cosiddetti HanKer, i fan più accaniti dell’ex coppia, le due star turche non si sarebbero mai lasciate.

A dirla tutta, quest’ultima ci sembra una teoria piuttosto fantasiosa e priva di qualsiasi fondamento, ma tant’è. Non sta a noi giudicare. Ciò che appare certo, è che i due attori sono tornati a sentirsi e ad incontrarsi: Kerem ha immediatamente contattato l’ex fidanzata per aver notizie sulla nipotina Mavi, a cui la scorsa estate è stato diagnosticato un tumore; inoltre, sono stati visti insieme alcune settimane fa presso lo Starbucks di Kavacik, località distante pochi chilometri da Istanbul. Inoltre, intercettato dai giornalisti alla première di Eflatun, Bürsin non ha negato la possibilità di una sorta di riappacificazione con la diva turca.

Sono sufficienti queste tre circostanze per stabilire che sono tornati ad essere una coppia? Assolutamente no, però si tratta quantomeno di un inizio, che ha di colpo riacceso le speranze dei fan.

Hande Erçel, dedica social a Kerem Bürsin

Nelle ultime ore, inoltre, una Ig story condivisa da Hande Erçel ha immediatamente attirato l’attenzione dei seguaci. In passato, l’attrice aveva detto che se Kerem fosse stato un colore, sarebbe un azzurro o un blu scuro. Ed ecco che la bella Eda Yildiz di Love is in the air ha postato un breve video di un cielo limpido e “azzurro”, proprio come il colore attribuito al suo ex fidanzato. Tanto è bastato per fare ipotizzare ai fan che si trattasse di una dedica per Kerem Bürsin.

Sarà realmente così? E’ quello che gli HanKer si augurano.