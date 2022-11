Hande Erçel come re Mida. La diva turca continua ad inanellare un record dopo l’altro, e per lei non sembrano esistere vette impossibili da raggiungere.

La protagonista di Love is in the air, oltre che ad essere un’attrice e una modella apprezzata, è una delle influencer più seguite al mondo con quasi 30 milioni di follower su Instagram. Numeri che al cospetto fanno impallidire anche le più affermate star di Hollywood.

Hande Erçel, un nuovo record per la diva turca

Un recente post condiviso da Hande, nel quale sponsorizza un noto brand di abbigliamento, ha raccolto la cifra record di 1,7 milioni di like e oltre 10mila commenti in pochissime ore. L’attrice si mostra con una vistosa scollatura che ha mandato letteralmente in tilt i fan.

Si tratta dell’ennesima conferma dell’incredibile popolarità che Hande ha raggiunto a livello globale, e che destinata ad accrescersi nel corso del tempo.

La Erçel è una delle attrici più quotate secondo IMDB, oltre ad essere uno dei volti di punta di Disney Plus Turchia. Stando ad alcune indiscrezioni, si sarebbe addirittura concessa il lusso di rifiutare il ruolo di protagonista femminile nella nuova serie internazionale El Turco (le cui riprese sono in corso a Budapest) perché ha ritenuto che ci fosse una disparità di trattamento economico con Can Yaman.

Insomma, Hande Erçel continua a stupire. E non ha alcuna intenzione di fermarsi.