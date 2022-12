Demet Özdemir è pronta a debuttare in My name is Farah, la nuova serie targata Fox Tv. Inizialmente, il ruolo di protagonista era stato dato a Aslıay Enver, la quale, però, ha dovuto rifiutare all’ultimo momento dopo aver scoperto di essere incinta. La produzione ha scelto di “cadere in piedi”, virando sulla diva turca: una scelta assolutamente condivisibile, visto che Demet è amatissima non solo in Turchia, ma anche a livello internazionale.

Birsen Altuntas, nota giornalista esperta di televisione, ha svelato che dopo una lunga trattativa, Demet ha raggiungo l’accordo con i produttori di My name is Farah, la cui regia è stata affidata a Recai Karagoz, e le cui riprese inizieranno nel 2023.

L’ex protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno è reduce dal successo di Dünyayla Benim Aramda, nuova produzione Disney Plus nella quale ha recitato al fianco di Buğra Gülsoy, attore poco conosciuto in Italia ma molto famoso in Patria per aver recitato anche con Hande Erçel nella dizi turca Azize. Ed è proprio sul ruolo del protagonista maschile della serie tutt'ora disponibile su Disney Plus che nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena.

Dünyayla Benim Aramda, Kerem ha rifiutato il ruolo per la gelosia di Hande Ercel

All’inizio, il personaggio di Tolga, interpretato da Buğra Gülsoy, era stato offerto a Kerem Bürsin, protagonista di Love is in the air. Si dice che l’attore fosse entusiasta del progetto, a differenza della sua fidanzata di allora, Hande Erçel, che era tutt’altro favorevole all’idea di veder lavorare il suo compagno con Demet Özdemir. Kerem, di fronte alla “scenata” di gelosia di Hande, ha ritenuto saggio rifiutare la proposta, costringendo la produzione di Dünyayla Benim Aramda a virare su Buğra Gülsoy.

Non è certo una novità che tra le due dive turche non corra buon sangue, tanto che alcuni mesi fa, mentre si trovavano entrambe all’interno dello stesso ristorante distanti pochi tavoli l’una dall’altra, si ignorarono completamente.

Ma non è tutto. Stando ad alcuni rumors, in un primo momento il ruolo di protagonista femminile, poi interpretato da Demet, sarebbe stato offerto proprio ad Hande Erçel. Ma quest’ultima avrebbe rifiutato per l’elevato contenuto di scene sessuali nella serie tv.