Kerem Bürsin alla conquista della Spagna. L’attore turco ha partecipato alla première di A todo tren 2, nuovo film che approderà nei cinema a partire dal prossimo 2 dicembre, nel quale, in sostanza, interpreta sé stesso.

La nuova pellicola ricorda un po’ Mamma ho perso l’aereo, quindi si tratta di un film leggero da guardare in famiglia. Scritto da Segura e Marta Gonzalez De Vega, sceneggiatrici anche di Padre no hay màs que uno, oltre che del prequel A todo tren destino Austrias, racconta l’avventura di alcuni bambini che ancora una volta restano alla mercè di un treno senza che gli adulti possano intervenire.

Kerem e Hande avvistati in una boutique di Bodrum

Sul fronte gossip, invece, continuano a farsi sempre più insistenti le voci su un possibile riavvicinamento tra Bürsin e Hande Erçel. Dopo la telefonata tra i due in seguito alla scoperta della malattia della piccola Aylin Mavi, e l’incontro avvenuto presso lo Starbucks di Kavacik, confermato dalla stessa Hande, è di poche ore fa la notizia che i due protagonisti di Love is in the air sono stati visti circa due settimane fa in una boutique di lusso nella città di Bodrum.

Si è poi scoperto, in seguito, che Kerem e Hande erano lì per scegliere l’outfit che l’attore ha sfoggiato proprio durante la première di A todo tren 2: pantaloni, camicia, maglione e giacca rigorosamente griffati Christian Dior.

Dunque, continuano ad emergere importanti retroscena in merito ad un possibile riavvicinamento tra i due ex fidanzati. Ma è bene specificare che si tratta esclusivamente di indizi e/o avvistamenti, e ad oggi nessuno dei due diretti interessati ha confermato questa possibilità.

Continueremo a monitorare la situazione e ad aggiornarvi.