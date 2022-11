Hande Erçel, nella giornata di ieri, giovedì 24 novembre, ha festeggiato il suo 29esimo compleanno.

La diva turca ha passato la serata in un locale di Istanbul in compagnia di alcuni amici. Tantissimi gli scatti condivisi sui social dalla protagonista di Love is in the air, che su Instagram ha voluto ringraziare i suoi follower per i messaggi di auguri ricevuti.

Sembrava filare tutto liscio. L’attrice si è goduta i festeggiamenti per il suo compleanno: ha cenato, ballato, spento le candeline ed è parsa molto serena e sorridente. Ma al termine della serata, all’uscita dal locale, qualcosa è andato storto.

Ma facciamo un passo indietro. Nelle ultime settimane, l’attrice è finita sotto ai riflettori per un possibile riavvicinamento con il suo ex fidanzato Kerem Bürsin e per il suo ritorno sul set in una nuova serie tv targata Disney Plus. Ma non solo. Secondo alcuni rumors, Hande avrebbe chiesto a Google di cancellare dal web alcune sue foto “antiestetiche”. Voci, però, mai confermate dalla diretta interessata.

Hande Erçel furiosa: ecco cos'è accaduto con un giornalista

Ma cosa è accaduto? Com’è noto, la stampa turca segue ogni passo di Hande, e anche ieri sera è stata intercettata all’esterno della location in cui ha festeggiato il compleanno. Il giornalista le ha chiesto lumi proprio in merito alla questione delle foto su Google, chiedendole se le voci al riguardo fossero vere. La diva turca non l’ha presa affatto bene e si è infuriata: “Che bisogno c’era di fare questa domanda?”, ha sbottato.

Di solito, Hande è sempre molto disponibile con i suoi fan e con la stampa, e in rarissime occasioni (anzi, in realtà praticamente mai) l’abbiamo vista cosi spazientita e contrariata. L’attrice ha reagito male, ed è salita di corsa in macchina interrompendo bruscamente l’intervista.

Il video è diventato virale in pochissime ore. Se da un lato c’è chi difende la Erçel a spada tratta, sostenendo che, visto il contesto, la domanda del giornalista è stata inopportuna, dall’altro, invece, c’è chi si schiera con la stampa, sottolineando che fa esclusivamente il proprio lavoro, ritenendo al contempo inappropriato il comportamento dell’attrice.

Voi da che parte state?