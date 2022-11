Hande Erçel e Kerem Bürsin sono tornati ad essere una coppia? La domanda continua ad occupare ogni giorno i pensieri dei fan dei protagonisti di Love is in the air, i cosiddetti HanKer, che non si sono mai rassegnati all’idea che i loro beniamini abbiano messo la parola fine alla storia d’amore.

Una cosa è certa: tra le due star turche c’è stato un riavvicinamento, e sono tre le circostanze a testimoniarlo in maniera inequivocabile. La prima riguarda la telefonata fatta da Kerem ad Hande dopo la scoperta della malattia della piccola Aylin Mavi, nipotina dell’attrice; la seconda è l’incontro allo Starbucks di Kavacik, confermato dalla stessa Erçel; e la terza riguarda le dichiarazioni di Bürsin all’uscita della première di Eflatun. Nello specifico, pressato dai giornalisti presenti, l’attore non ha smentito le voci in merito ad un riavvicinamento con la sua ex fidanzata, ma ha semplicemente risposto che non era né il luogo né il momento adatto per parlarne.

Hande Erçel, le chiedono di Kerem Bürsin: lo sguardo non lascia dubbi

C’è dell’altro? Sembrerebbe proprio di sì. Intercettata nella giornata di ieri, martedì 22 novembre, in compagnia della sua amica attrice, Bige Önal, Hande ha parlato nuovamente del suo nuovo progetto, che la vedrà protagonista nel 2023 su Disney Plus con una nuova serie tv. Ha anche dichiarato che nell’attesa di tornare sul set, sta trascorrendo molto tempo in compagnia di famiglia ed amici. Ma non solo. Interpellata, ancora una volta, su Kerem Bürsin, ha preferito non rispondere, ma nel momento della domanda ha incrociato il suo sguardo con quello di Bige, e l’espressione di entrambe ha evidenziato che molto probabilmente “Qui gatta ci cova”!

L’impressione che abbiamo avuto, e a quanto pare l’hanno avuta anche i fan, è che le due amiche attrici nascondono sicuramente qualcosa. Come a dire: “Se potessimo parlare…”.

Continuate a seguirci per restare aggiornati sulla telenovela Erçel-Bürsin.