Emergono i primi dettaglio sul nuovo progetto cinematografico che segnerà il ritorno di Hande Erçel.

La diva turca, assente dagli schermi televisivi dai tempi di Love is in the air, amatissima fiction nella quale ha recitato al fianco del suo ex fidanzato, Kerem Bürsin, si è incontrata circa dieci giorni fa con Asena Bülbüloğlu, capo di MF Production. Intercettata al termine dell’incontro da alcuni giornalisti, Hande ha svelato che si trattava di “un incontro preliminare, ma che ha sensazioni positive”. Il progetto la entusiasma, anche se è ancora in fase embrionale.

Nel frattempo, stando alle rivelazioni dell’esperta di tv Birsen Altuntas, si tratterebbe di una nuova serie, diretta da Yusuf Pirhasan, destinata al digitale. Inoltre, il lavoro di sceneggiatura, che sarebbe già iniziato, è stato affidato a Ayse Kutlu, che ha già scritto diversi progetti di successo.

La serie sarà trasmessa su Disney Plus, e il cast completo sarà svelato al termine del lavoro di sceneggiatura. Le riprese dovrebbero iniziare a partire dal 2023.