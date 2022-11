Hande Erçel ha deciso di mettere un freno alle voci che la vedrebbero coinvolta in una o più liaison.

La diva turca è stata intercettata all’uscita del ristorante italiano “Da Mario”, situato nel prestigioso quartiere Beşiktaş di Istanbul, nella parte europea della città, affacciato sullo Stretto del Bosforo. La protagonista di Love is in the air ha trascorso il sabato sera in compagnia di alcune amiche, ma non è riuscita a sottrarsi alle domande dei giornalisti che l’hanno attesa all’uscita del locale.

Hande è stufa delle continue voci sul suo conto che circolano nelle ultime settimane. Tutto nasce dal famoso incontro con il suo ex fidanzato, Kerem Bürsin, allo Starbucks di Kavacik. L’attrice, la scorsa settimana, ha confermato di essersi rivista con Bürsin per prendere un caffè, ma ha tenuto a specificare che ciò non vuol dire assolutamente che sono tornati ad essere una coppia. Sono amici e sono tornati a frequentarsi dopo la fine della loro relazione risalente allo scorso marzo.

Lo sfogo su Twitter

Inoltre, voci provenienti dalla Turchia parlano di un flirt della Erçel con l’influencer di successo e star di Instagram Hakan Sabanci. Sulla questione, Hande è uscita allo scoperto affidandosi a Twitter: “Ogni mattina mi sveglio con una notizia diversa, ma non c’è nessuno nella mia vita. Non trascinatemi nel vostro mondo fatto di fantascienza”.

Hande ai giornalsti: "Ogni giorno vi inventate una storia diversa"

E ieri sera, all’uscita del ristorante “Da Mario”, oltre a confermare che sta lavorando ad un nuovo progetto cinematografico, ha voluto mettere smentire le voci sui presunti flirt che le vengono attribuiti: “Evidentemente siete annoiati, perché ogni giorno vi inventate una storia diversa. Ciò che riportate sono esclusivamente fake news (il riferimento è alla storia con Hakan Sabanci, ndr)”.

La verità su Kerem Bürsin

In realtà, quello che interessa realmente ai fan dei cosiddetti HanKer, è se Hande e Kerem sono tornati insieme. Ad oggi, alcuni indizi fanno propendere per un “forse”. Ciò che è certo è che si sono riavvicinati, ma ciò non implica in alcun modo che siano tornati ad essere una coppia.

Non ci resta che attendere per scoprire se ci saranno ulteriori (ed eventuali) sviluppi.