Hande Erçel e Kerem Bürsin sono tornati a fare capolino sui social. La diva turca, protagonista di uno splendido servizio sulla rivista Hello!, ha condiviso un suo bellissimo primo piano, mentre l’attore ha postato un video mentre si allena in palestra.

Nelle ultime settimane, tanto è stato detto e scritto su un possibile ritorno di fiamma tra i due protagonisti di Love is in the air, fiction che ha reso entrambi celebri nel mondo. Indizi concreti ci sono: Hande ha confermato l’incontro con il suo ex fidanzato avvenuto allo Starbucks di Kavacik, località distante pochi chilometri da Istanbul. Mentre Kerem ha svelato di aver contattato la Erçel dopo aver scoperto della malattia della nipotina Aylin Mavi, alla quale la scorsa estate è stato diagnosticato un tumore.

Sono sufficienti queste circostanze a stabilire che i due sono tornati ad essere una coppia? Assolutamente no, ma i loro fan, i cosiddetti HanKer, che non hanno mai digerito la fine della relazione tra le due star turche, possono guardare speranzosi ad un possibile riavvicinamento.

Hande Erçel condivide un ricordo con Kerem Bürsin

Al tal proposito, nelle ultime ore sono emersi alcuni dettagli social che non sono sfuggiti all’occhio attento dei follower. Hande Erçel e la sorella Gamze, anche lei influencer di successo, hanno condiviso su Instagram alcune stories risalenti ad un anno fa, in occasione di un incontro proprio delle sorelle Erçel e della piccola Aylin Mavi con Kerem Bürsin. Gli scatti, ovviamente, hanno inevitabilmente attirato l’attenzione dei fan, che immediatamente hanno associato la scelta di condividere il “ricordo” social come un tenero messaggio diretto a Bürsin.

Non siamo in grado di stabilire se l’intento di Hande e Gamze sia stato questo, ma di certo la Ig story non sarà passata inosservata a Kerem.