“Siamo fuggiti da Istanbul con Hande Erçel, che apprezza ogni momento del suo viaggio nella vita, e dice che diventa sempre più forte, accettando sé stessa e gli alti e i bassi che affronta lungo il suo percorso. In mezzo alla natura, dove l’autunno inizia palesarsi, abbiamo ammirato ancora una volta l’unicità di questa bellissima donna…”.

Inizia così il servizio che la rivista Hello! ha dedicato ad Hande Erçel, la diva turca e regina di Instagram, dove conta quasi 30 milioni di follower, che per il servizio fotografico indossa gli abiti della nuova collezione Nocturne, di cui è il volto ormai da diversi anni.

“Il dono più grande della mia vita sono le esperienze che mi hanno reso la donna che sono oggi – spiega Hande nella lunga intervista concessa ad Hello! -. Quando ripenso al mio viaggio esistenziale, anche se a volte mi rattrista farlo, sono piena di felicità perché ho imparato ad amarmi e ad essere orgogliosa di me stessa”.

Hande ed il rapporto con i social network

L’ex protagonista di Love is in the air parla anche del suo rapporto con i social network: “All’inizio della mia carriera li ho usati tanto e mi piacevano. Purtroppo non posso dire la stessa cosa adesso, perché si sono trasformati in una piattaforma di odio. Nessuno ha più rispetto per la vita privata delle persone, ecco perché di recente ho cercato di limitarmi nell’uso”.

E sulle critiche che riceve dagli haters, Hande si esprime senza filtri: “Sono soggetta continuamente a critiche, sia per la mia professione che per il mio aspetto fisico. Quello che mi dà fastidio è che viviamo in una società che non ha imparato ad accettare le persone così come sono”.

"Se vengono ammessi gli errori, sono in grado di perdonare"

L’attrice turca parla anche della sua fragilità: “Di solito sono una roccia, e raramente perdo la pazienza. Ma quando ti tieni tutto dentro prima o poi finisci per esplodere. Sono una persona fragile, e prima cercavo di nasconderlo, mentre adesso non lo faccio. Se qualcuno si è comportato male con me e decide di ammettere i propri errori, posso perdonarlo molto velocemente”.

La diva turca su una possibile maternità

E su una futura possibilità di avere figli? “Sinceramente, se essere zia è un sentimento così unico, non riesco a pensare alla maternità in questo momento. Come ho potuto appurare dall’esperienza di mia sorella Gamze, la cosa più difficile del diventare genitori è riuscire ad anteporre il bene dei figli davanti al tuo. Io ho provato a farlo quando abbiamo scoperto della malattia di Mavi. E’ stata la prima volta che mi sono presa una pausa dalla carriera”.