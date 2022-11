Hande Erçel e Kerem Bursin di nuovo insieme? Lo sfogo dell’attrice.

“Non trascinatemi nel vostro mondo fantastico!”. Inizia così lo sfogo sui social della diva turca.

Gli ex protagonisti di Love is in the air si sono incontrati in un bar a Kavacık nelle scorse settimane. Dopo che i due sono stati visti dai loro fan, le ipotesi di un possibile riavvicinamento hanno iniziato a farsi strada sui media sempre con maggiore insistenza. Mentre Bürsin non ha negato le voci su una riconciliazione, la Erçel ha invece detto che non c’è nessuno nella sua vita.

In molti hanno sostenuto che Hande Erçel avesse fatto pace con il suo ex fidanzato, con cui ha avuto una relazione durata circa un anno, ma l’attrice ha negato queste voci. Poco dopo, poi, Hande è stata associata ad un altro volto famoso turco, l’influencer Hakan Sabancı, con il quale, secondo i media turchi, la Erçel avrebbe trascorso una serata all’interno di un locale di Emirgan.

Lo sfogo di Hande su Twitter

Sulla vita sentimentale della diva turca si è detto e scritto di tutto. Ma questa volta Hande ha deciso di ribellarsi condividendo il suo sfogo su Twitter: "Mi sveglio ogni mattina con una notizia diversa, non c'è nessuno nella mia vita. Non trascinatemi nel vostro mondo dei sogni".

Eppure Hande e Kerem si sono rivisti. Come detto in precedenza, i due attori sono stati notati dai loro fan in uno Starbucks a pochi chilometri da Istanbul. Bürsin si nascondeva il viso con il cappuccio della felpa, mentre Hande è tornata nella sua macchina non appena ha preso il caffè. Inoltre, Kerem Bürsin, qualche settimana prima, aveva svelato di aver contattato l’ex fidanzata dopo aver scoperto della malattia della nipotina Mavi, alla quale è molto legato.

Nel frattempo, i fan continuano a sperare che i due possano finalmente tornare ad essere una coppia.