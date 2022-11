Espressione sorridente e “birichina”, di chi fa la finta tonta ma è perfettamente conscia di cosa le staranno per chiedere. Perché era quanto mai scontato che arrivasse la domanda su Kerem Bürsin. E Hande Erçel ha risposto, confermando la notizia del suo incontro con l’ex fidanzato avvenuto presso la Starbucks di Kavacik, località distante pochi chilometri da Istanbul.

“Sì, ci siamo incontrati. Ma non bisogna prendere questa cosa troppo sul serio. Le persone si incontrano e bevono un caffè” ha svelato la diva turca all’uscita degli uffici di MF Production, dove si era recata per incontrare Asena Bülbüloğlu insieme al suo manager Ayşe Barım.

In ballo un nuovo progetto lavorativo. Un incontro preliminare, ma dal quale Hande ha ricevuto feedback più che positivi. “Il progetto mi entusiasma, ma siamo ancora in fase di trattativa, quindi non posso fornire ulteriori dettagli al momento” ha detto l’attrice, che manca dalla tv dai tempi di Love is in the air.

“Mi manca lavorare sul set, è passato molto tempo dall’ultima volta. E onestamente non mi aspettavo che sarei stata ferma così a lungo” ha spiegato Hande, che finalmente dovrebbe tornare davanti alla macchina da presa nel 2023.

Il dettaglio sull'anello di Hande Erçel

Ma c’è un dettaglio che i giornalisti presenti non hanno potuto fare a meno di notare: l’anello che la Erçel indossava al dito, con il quale “giochicchiava” mentre rispondeva alle domande della stampa, secondo la quale sarebbe lo stesso che le avrebbe regalato Kerem Bürsin.

Verità o frutto dell’immaginazione dei giornalisti?