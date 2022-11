Hande Erçel è stufa delle continue voci sulla sua vita sentimentale. La diva turca è esplosa dopo l’ultimo gossip di una possibile liaison con Hakan Sabanci, influencer di successo e star di Instagram.

“Ogni mattina mi sveglio con una notizia diversa, ma non c’è nessuno nella mia vita. Non trascinatemi nel vostro mondo fatto di fantascienza” ha sbottato Hande in un post su Twitter.

Secondo i media turchi, l’ex protagonista di Love is in the air se la sarebbe “spassata” con Hakan Sabanci in un locale situato a Emirgan, parco urbano situato nel distretto Sariyer di Istanbul. Ma non solo. I due, in seguito, avrebbero proseguito la festa in una villa privata. Notizie, come scritto in precedenza, smentite con forza dalla Erçel, che ha ribadito ancora una volta di essere single.

Il possibile ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Kerem Bürsin continua a tenere banco anche sui social. Tanti gli indizi e le dichiarazioni da parte di entrambi che hanno portato i fan dei cosiddetti HanKer a sperare che potessero tornare finalmente ad essere una coppia. Un riavvicinamento tra Hande e Kerem si è sicuramente verificato, questo è certo. L’attrice lo ha anche ammesso alcuni giorni fa ad alcuni giornalisti, confermando l’incontro allo Starbucks di Kavacik. Ma allo stesso tempo ha minimizzato la questione, sottolineando che erano lì solo per prendere un caffè.

Ma è difficile smorzare l’entusiasmo dei fan, che sono in estasi all’idea che i loro beniamini possano finalmente tornare insieme.