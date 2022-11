Asena Bülbüloğlu potrebbe mettere a segno il colpaccio. Il capo di MF Production, che circa due settimane fa ha incontrato nel quartier generale di Bebek, Hande Erçel, per discutere la possibilità di coinvolgere la diva turca in un nuovo progetto cinematografico, starebbe pensando di ingaggiare per la medesima serie tv anche Kerem Bürsin.

L’indiscrezione, ovviamente, va presa con estrema cautela, ma l’idea di riunire i due protagonisti di Love is in the air, nonché ex fidanzati, in una nuova serie tv, assicurerebbe ad Asena e alla sua casa di produzione un ritorno in termini di immagini enorme, oltre che il successo praticamente garantito del nuovo progetto cinematografico.

MF Production tenta il colpaccio: Hande e Kerem di nuovo insieme sul set?

Ma andiamo con ordine. La giornalista esperta di tv, Birsen Altuntas, ha svelato alcuni importanti dettagli sulla serie tv. Sarà diretta da Yusuf Pirhasan e destinata al digitale, infatti sarà targata Disney Plus. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2023, e il lavoro di sceneggiatura è stato affidato ad Ayse Kutlu, la stessa che ha curato quelle di Love is in the air e Day Dreamer - Le ali del sogno, quest’ultima con protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir.

Ecco, perché, l’intenzione di MF Production e di Disney Plus sarebbe quella di coinvolgere Hande Erçel e Kerem Bürsin nella nuova serie tv. Inutile dirvi che se “l’affare” dovesse concretizzarsi, il successo del nuovo progetto sarebbe pressoché assicurato.

Ma c’è anche un altro aspetto di tutta questa vicenda che ha fatto letteralmente sobbalzare dalla sedia i fan dei cosiddetti HanKer. Infatti, la possibilità che i due possano recitare nuovamente insieme potrebbe essere la prova di un loro riavvicinamento, circostanza della quale si discute ormai da diverse settimane, e sulla quale nessuno dei due, almeno fino ad ora, è uscito allo scoperto.

Rivedremo, dunque, Hande e Kerem nuovamente insieme davanti alla macchina da presa?