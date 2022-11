Hande Erçel è finita nella bufera nelle ultime ore. La diva turca, dopo essersi presa una pausa dal lavoro per stare vicino alla sua nipotina Aylin Mavi, alla quale la scorsa estate è stato diagnosticato un tumore, è tornata prepotentemente sulla scena.

Hande Erçel, il battibecco con la stampa: "Perché mi fate domande così stupide?"

A tenere banco l’episodio che l’ha vista protagonista nel giorno del suo 29esimo compleanno. All’uscita di un locale di Istanbul, nel quale aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni amici, è stata intercettata da un giornalista che le ha rivolto alcune domande. La diva turca è stata interpellata, in particolare, su tre questioni. La prima riguardo le voci secondo le quali avrebbe fatto ricorso alla chirurgia estetica; la seconda sul possibile riavvicinamento con il suo ex fidanzato e partner in Love is in the air, Kerem Bürsin; la terza sui rapporti non proprio idilliaci con un’altra star turca, Demet Özdemir.

Hande non ha preso affatto bene i quesiti che le sono stati posti dal giornalista, e ha risposto a quest’ultimo per le rime: “Per l’amor di Dio, non farlo! Perché mi fai domande così stupide? La nostra è stata proprio una bella chiacchierata!”, ha chiosato in maniera stizzita l’attrice, che è prontamente risalita in macchina evitando di rispondere.

Evidentemente, la Erçel inizia a stufarsi delle continue voci sul suo conto, e in particolare di quelle, sempre più insistenti, che parlano di un possibile ritorno di fiamma con Kerem Bürsin. I due ex fidanzati si sono rivisti, questo è certo. Il loro incontro allo Starbucks di Kavacik è stato confermato dalla stessa Hande, la quale, però, ha asserito che la stampa e i fan gli hanno attribuito maggiore importanza di quanto in realtà ne avesse. “Abbiamo preso un semplice caffè”, ha rivelato l’attrice, ma tanto è bastato per alimentare le voci sul fatto che possano tornare ad essere una coppia.

Tempi duri, dunque, per Hande, che non riesce proprio a scrollarsi di dosso la presenza ingombrante della stampa turca, la quale continua a non dare tregua alla bellissima attrice.