“Se potessi, sposerei Hande Erçel”. Nossignore. Purtroppo per i fan dei cosiddetti HanKer, l’autore di questa frase non è Kerem Bürsin, ex fidanzato della diva turca.

Benché si parli ormai da diverse settimane di un possibile riavvicinamento tra i due protagonisti di Love is in the air, con diversi indizi a sostegno di tale ipotesi, a dichiarare di voler convolare a nozze con la bellissima attrice nata a Bandırma è un famosissimo cantante turco, di ben 29 anni più grande di Hande. Si tratta di Yılmaz Morgül, classe 1964, che durante la sua ospitata al programma televisivo 2nd Page, ha svelato di essere letteralmente rapito dalla diva turca.

Morgül ha iniziato la sua carriera nel 1988, mentre il suo primo album Elveda Istanbul è stato pubblicato nel 1995. L’anno successivo gli fu diagnosticato un cancro della pelle, e per sette anni si è sottoposto ad un rigido programma di cura negli Stati Uniti. Nel 2016 ha partecipato a Survivor, nonostante la sua malattia e in condizioni speciali. Inoltre, nello stesso anno, è entrato a far parte del concorso musicale Rising Star Türkiye come giudice.

"Nessuna donna può paragonarsi ad Hande"

Nel corso di 2nd Page, Yılmaz Morgül si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti di Hande Erçel: “La vedo come una ragazza da sposare. Se ai tempi in cui sono diventato famoso lei avesse avuto un’età simile alla mia, le avrei sicuramente chiesto di sposarmi. Nessuna donna può paragonarsi a lei, soprattutto in termini di bellezza e fascino. Hande è la ‘marmellata’ più dolce al mondo. La amo molto, e amo coloro che la amano”.

Insomma, quella di Morgül è una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti. A questo punto ci si chiede come avrà reagito Hande, che nelle ultime settimane è finita nuovamente nella spirale del gossip per il presunto ritorno di fiamma con Kerem Bürsin e per le voci secondo le quali si sarebbe sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia estetica.

Sarà stata lusingata dalle parole del cantante, oppure questo ulteriore “scossone” dovuto alle rivelazioni di Morgül finirà per metterla nuovamente in imbarazzo?