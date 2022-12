Demet Özdemir è pronta a tornare sul set. Dopo il successo di Dünyayla Benim Aramda, nuova produzione internazionale targata Disney Plus, e l’imminente approdo su Netflix del secondo capitolo della commedia romantica Love Tactics, le cui riprese sono terminate lo scorso agosto, l’attrice turca sarà la protagonista della nuova serie tv My name is Farah.

Le voci al riguardo circolavano già da alcune settimane, ma adesso è arrivata l’ufficialità. A rivelarlo è la giornalista esperta di televisione Birsen Altuntas, che ha svelato che la diva turca ha trovato l’accordo con i produttori.

All’inizio il ruolo era stato assegnato a Aslıay Enver, la quale, però, ha dovuto rifiutare dopo aver scoperto di essere incinta. Ecco, perché, l’attrice nata a Londra ha deciso di fare un passo indietro, lasciando campo libero a Demet Özdemir, che vestirà, dunque, i panni di Farah.

Sulla trama della nuova serie che sarà trasmessa su Fox Tv e diretta da Recai Karagoz, non si conoscono ancora i dettagli. Le riprese, però, dovrebbero iniziare nel 2023.