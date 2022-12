Hande Erçel continua a frantumare un record dopo l’altro. La diva turca è stata la madrina dell’evento Google Search Trends 2022, che si è svolto per la prima volta in Turchia, ad Istanbul.

L’attrice ha battuto la concorrenza di altri suoi illustri colleghi connazionali come Can Yaman, Kerem Bursin e Demet Ozdemir, ed è risultata essere il personaggio turco più cercato sul noto motore di ricerca. Un altro successo per Hande, l’ennesimo di una carriera fino ad ora costellata da riconoscimenti importanti.

Hande Ercel pronta a tornare sul set

Nonostante manchi dalla tv dai tempi di Love is in the air, fiction che l’ha resa celebre nel mondo, e nella quale ha recitato al fianco del suo ex fidanzato, Kerem Bursin, l’attenzione nei suoi confronti non è mai calata. Adesso è pronta a tornare davanti alla macchina da presa in un nuovo progetto cinematografico, come da lei stesso svelato durante alcune interviste. Si tratta di una serie tv prodotta da MF Production destinata al digitale, infatti sarà targata Disney Plus. Sarà diretta da Yusuf Pirhasan, mentre il lavoro di sceneggiatura dovrebbe essere affidato a Ayse Kutlu, la stessa che ha curato quello di Love is in the air e Day Dreamer – Le ali del sogno.

La rivelazione sulla nipotina Aylin Mavi

Di recente, Hande Erçel ha anche raccontato che ha scelto di mettere in stand-by la sua carriera per occuparsi dell’amatissima nipotina Aylin Mavi, figlia della sorella Gamze e dell’interior designer Caner Yildirim, alla quale la scorsa estate è stato diagnosticato un raro tumore infantile. Per fortuna, le cure a cui si sta sottoponendo la bambina, stanno avendo successo e, anche se lentamente, Mavi sta tornando a condurre una vita normale. Ecco perché Hande ha deciso di tornare ad occuparsi della sua carriera.

In una recente intervista, Hande ha svelato che sarebbe dovuta andare negli Stati Uniti per studiare recitazione, ma ha scelto di rimanere in Turchia proprio per stare vicina alla sua amata nipotina. Adesso l’attrice è pronta a gettarsi nuovamente a capofitto nella sua carriera, e i fan non vedono l’ora di rivederla nuovamente in tv.