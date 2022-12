Hande Erçel è pronta a tornare nuovamente sul set. L’attrice turca manca dal piccolo schermo dai tempi di Love is in the air, amatissima fiction che l’ha resa celebre in tutto il mondo, nella quale ha recitato al fianco del suo ex fidanzato Kerem Bürsin.

La voce era già nell’aria da diverse settimane, quando la diva turca venne intercettata nel quartiere Bebek di Istanbul all’uscita della sede di MF Production dopo l’incontro con il boss della casa di produzione, Asena Bülbüloğlu. In quell’occasione, Hande raccontò che aveva avuto un incontro preliminare dal quale erano emerse sensazioni positive: “Il progetto mi entusiasma, ma siamo ancora in fase di trattativa, quindi non posso fornire ulteriori dettagli al momento”.

Hande Ercel protagonista di due nuove serie tv

Dettagli che sono emersi, invece, nelle ultime ore, grazie all’indiscrezione lanciata dalla giornalista turca esperta di televisione e spettacolo Birsen Altuntaş. Quest’ultima ha rivelato che Hande vestirà i panni di una sirena in una nuova serie targata Disney Plus, piattaforma streaming di cui è il volto insieme ad altre due celebrità turche, Can Yaman e Demet Özdemir. La nuova serie tv, le cui riprese dovrebbero iniziare la prossima estate, sarà diretta da Yusuf Pirhasan, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Ayşe Üner Kutlu, che ha curato anche quella di Day Dreamer – Le ali del sogno e Love is in the air.

Ma non c’è solo questo nuovo progetto all’orizzonte per la diva turca. Infatti, stando sempre a quanto rivelato da Birsen Altuntaş, Hande sarà protagonista anche di un’altra serie tv dal titolo İçimdeki Yabancı (Uno sconosciuto in me), prodotta da TIMS&B Productions per Fox Tv nella quale si racconterà la storia di un uomo con disturbo multiplo della personalità. Al suo fianco potrebbe esserci una sua vecchia conoscenza, ovvero Burak Deniz, che ha già recitato con la Erçel tra il 2016 e il 2017 nella dizi Aşk Laftan Anlamaz, che ha riscosso un ottimo successo anche oltre i confini nazionali.