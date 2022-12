Non arrivano buone notizie per i cosiddetti HanKer, i fan dell’ex coppia composta da Hande Erçel e Kerem Bürsin. A quanto pare, le possibilità di un ritorno di fiamma tra i protagonisti dell’amatissima fiction Love is in the air, sembra siano ridotte al lumicino.

E’ arrivata direttamente dalla Spagna una notizia che rappresenta una vera e propria "doccia gelata" per coloro i quali nutrivano ancora speranze che i due attori turchi potessero tornare insieme.

Hande e Kerem, tutti gli indizi sul riavvicinamento

Gli indizi c’erano tutti. Prima la telefonata di Kerem ad Hande per conoscere le condizioni di salute della piccola Aylin Mavi, nipotina della diva turca, alla quale la scorsa estate è stato diagnosticato un raro tumore infantile. Poi l’incontro “clandestino” allo Starbucks di Kavacik, località distante pochi chilometri da Istanbul, ripreso dagli smartphone di alcuni fan che erano presenti. Ed infine la tappa a Bodrum in una boutique di lusso della città, quando Hande avrebbe accompagnato Kerem a scegliere l’outfit da indossare in occasione della première del film spagnolo A todo trein 2.

Serenay Sarikaya, l'ex di Kerem l'ha raggiunto in Texas

Tutte circostanze (alcune confermate, altro no) che avevano illuso gli HanKer in merito ad una riconciliazione tra le due celebrità turche. Ma, nelle ultime ore, si è verificato un episodio che se confermato getterebbe nuovamente nella disperazione tutti quelli che si auguravano che Hande e Kerem si concedessero un’altra possibilità. Infatti, ad irrompere nuovamente sulla scena è stata Serenay Sarikaya, che ha avuto una storia d’amore con Bürsin dal 2015 al 2019. I due si conobbero circa sette anni fa in occasione di una campagna pubblicitaria per l’azienda Mavi Jeans, e da lì scoccò la scintilla. La relazione giunse al capolinea in quanto l’attrice e modella, dopo aver accettato la proposta di matrimonio da parte di Kerem, avrebbe voluto stipulare un contratto pre-matrimoniale, circostanza che fece infuriare l’attore turco e che portò all’inevitabile rottura.

Ebbene, a distanza di più di tre anni dalla fine della relazione, i media spagnoli hanno rivelato che Serenay avrebbe raggiunto il suo ex fidanzato che attualmente si trova negli Stati Uniti, e più precisamente in Texas. La notizia, se confermata, avrebbe del clamoroso, e indurrebbe ad una sola domanda: “I due sono tornati ad essere una coppia?”.

In seguito alla diffusione della notizia, sui social, e in particolare su Twitter, si sta verificando un duro confronto tra i fan di Hande Erçel e quelli di Serenay Sarikaya. Insomma, si preannuncia una battaglia senza quartiere a colpi di post. Continueremo a tenervi aggiornati.