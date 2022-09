Ha preso il via la stagione televisiva targata Mediaset.

Pronto a tornare anche il tg satirico Striscia la Notizia, programma di Antonio Ricci che ogni anno regala servizi inediti e che nel corso dell’anno alterna vari personaggi alla conduzione. Come si legge dal sito di Davide Maggio, anche per questa nuova stagione tornerà Alessandro Siani affiancato da Vanessa Incontrada.

A confermare la notizia è stata la stessa attrice e conduttrice spagnola sulle pagine del Corriere, dove ha parlato, tra l’altro, del rapporto che ha instaurato con Siani: “Alessandro sa lavorare benissimo in coppia, non è incentrato su sé stesso. Ed è così anche a luci spente, porta ogni giorno dolci a tutti, a tutto lo staff. Se dici che hai voglia di una bottiglia di vino, lui il giorno dopo ne porta quattro. E’ di una generosità incredibile, sia nel lavoro, sia nella vita privata”.

Sempre secondo l’esperto di tv Davide Maggio, la coppia di conduttori composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, sarà in tv ad ottobre. Com’è già noto, Siani aprirà la nuova stagione di Striscia la Notizia martedì 27 settembre con il protagonista di Doc – Nelle tue Mani, Luca Argentero, alla sua prima esperienza nel tg satirico di Canale 5. E le fan non vedono l’ora di vedere l’attore torinese in vesti per lui assolutamente inedite.

Vanessa Incontrada, invece, archiviato l’impegno ai Tim Music Awards del 9 e 10 settembre, tornerà su Canale 5 alla conduzione di Zelig in coppia con Claudio Bisio, e prossimamente sarà ancora Fosca Innocenti nella seconda stagione dell’omonima fiction.