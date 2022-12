La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta ai tempi ha monopolizzato l’attenzione degli amanti del gossip. Una relazione, quella tra il divo turco e il volto di punta di Dazn, che aveva fatto sognare i fan della coppia, in particolare quando spuntò la notizia di un possibile matrimonio (a dire il vero mai confermata da nessuno dei diretti interessati).

L’epilogo, però, è stato differente: i due si sono detti addio e Diletta ha avuto altre relazioni, l’ultima con il portiere del Newcastle Loris Karius, con il quale le cose pare stiano andando a gonfie vele.

Diletta Leotta parla dei suoi ex

La giornalista ha parlato proprio dei suoi ex in un’intervista concessa al settimanale "F." In particolare, dopo la rottura con Can Yaman, la Leotta ha avuto una liaison con il modello Giacomo Cavalli, anche questa finita anzitempo, prima di uscire allo scoperto con il calciatore tedesco. Diletta ha ritrovato il sorriso e la serenità, e ha approfittato della chiacchierata con “F” per svelare alcuni dettagli sui suoi ex fidanzati. Tra questi, ovviamente, oltre al pugile King Toretto, al secondo Daniele Scardina, spicca proprio l’attore turco protagonista della fiction Viola come il mare.

“Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto: a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”, ha detto Diletta. “Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando”, aggiunge ancora la giornalista parlando delle sue precedenti relazioni finite male. “E’ la vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta, ma io non ascolto nessuno”.

I flirt attribuiti a Can Yaman

Nel frattempo, dopo la fine della storia d’amore con Diletta Leotta, Can Yaman è tornato ad essere single, nonostante i tantissimi flirt che gli sono stati attribuiti nel corso degli ultimi mesi. Tra questi, quello con Francesca Chillemi, compagna di avventura sul set di Viola come il mare. I due attori furono “sorpresi” dal settimanale Chi mentre uscivano “camuffati” dallo stesso appartamento, ma entrambi hanno preferito tacere sulla vicenda. I due hanno sempre detto che il loro rapporto è esclusivamente professionale e di amicizia, provando a mettere un freno sulle voci che circolavano sul loro conto.

Ma non è l’unico flirt attribuito a Yaman. Nelle ultime settimane, infatti, è tornata prepotentemente d’attualità la possibilità di un ritorno di fiamma con Demet Özdemir, attrice con la quale ha recitato nell’amatissima fiction Day Dreamer – Le ali del sogno, trasmessa in Italia su Canale 5. E’ bene ricordare che la diva turca si è sposata lo scorso agosto con il cantante Oğuzhan Koç, ma nonostante ciò i media turchi continuano a sostenere che il matrimonio sia in crisi proprio a causa di un possibile riavvicinamento con Can Yaman. Anche la nota influencer turca, Melis Buse Betkayan, sostiene che Demet sia ancora innamorata di Can. Pettegolezzi e voci che alimentano il gossip, ma che ad oggi sembrano essere quasi del tutto privi di fondamento.