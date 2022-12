Grandi notizie per i fan italiani di Demet Özdemir. La nuova serie con protagonista la diva turca, titolo originale Dünyayla Benim Aramda, approda anche nel nostro Paese con il titolo Tra il mondo e noi. Ad annunciarlo il portale tvserial.it.

L’attrice manca dagli schermi televisivi italiani dai tempi di Day Dreamer – Le ali del sogno, fiction trasmessa su Canale 5 nella quale ha recitato al fianco di Can Yaman. La serie tv è stata trasmessa in Turchia su Disney Plus dal 14 settembre al 26 ottobre, ed ora è disponibile nel nostro Paese a partire dalla giornata di ieri, mercoledì 14 dicembre, sulla medesima piattaforma streaming con i primi due episodi.

Scritta da Pinar Bulut con la regia di Hulya Gezer, la prima stagione di Tra noi e il mondo è composta da otto episodi di sessanta minuti ciascuno. E’ stata girata a Istanbul ed è stata prodotta da MF Yapım per conto di Disney.

Tra il mondo e noi: trama e cast

La trama della serie tv ruota intorno alla protagonista İlkin (interpretata da Demet), una donna che lavora come caporedattrice di un prestigioso magazine femminile. Divorata dai dubbi sulla tenuta della sua relazione, decide di creare un account social fasullo per scoprire se il suo fidanzato, un attore famoso di nome Tolga (Buğra Gülsoy), sia ancora innamorato di lei. İlkin è disposta a tutto pur di salvare la sua relazione prima che giunga al capolinea. Ci fermiamo qui, non vogliamo spoilerarvi altro!

Nel cast, oltre a Demet Özdemir e Buğra Gülsoy, ci sono Hafsanur Sancaktutan, Zerrin Tekindor, Metin Akdülger, Melisa Döngel e Ali Yoğurtçuoğlu.

Tra il mondo e noi: a giugno le riprese della seconda stagione

Tra noi e il mondo è sbarcata in Italia nella giornata di ieri, 14 dicembre, con i primi due episodi. I restanti sei sono disponibili ogni mercoledì su Disney Plus fino al prossimo 25 gennaio. Nel frattempo, la stessa Demet ha annunciato proprio poche ore fa, che a giugno inizieranno le riprese della seconda stagione di Dünyayla Benim Aramda. L’attrice turca, inoltre, sarà impegnata anche sul set di My name is Farah, nuova produzione targata Fox Tv.