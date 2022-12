Ormai ci siamo. Sabato 17 dicembre in prima serata su Rai 1 andrà in onda la prima finale di Ballando con le Stelle, e Milly Carlucci ha deciso di fare le cose in grande.

Infatti, oltre a Francesca Chillemi, che sarà “ballerina per una notte”, la conduttrice ospiterà in studio l’intero cast de Il Paradiso delle Signore, l’amatissima fiction del daytime di Rai 1.

Francesca Chillemi "ballerina per una notte"

Ad annunciare la loro partecipazione è stata la stessa Milly attraverso un video postato sui social. Per Francesca Chillemi, protagonista insieme a Can Yaman della prima stagione di Viola come il mare, sarà l’opportunità perfetta per dare ai telespettatori l’appuntamento con la settima stagione di Che Dio ci aiuti, che andrà in onda a partire dal prossimo 12 gennaio.

Ballando con le Stelle, in studio il cast de Il Paradiso delle Signore

Per quanto riguarda il cast de Il Paradiso delle Signore, saranno presenti alla finale di Ballando con le Stelle Emanuel Caserio, Pietro Masotti, Pietro Genuardi, Massimo Poggio, Clara Danese, Lucrezia Massari, Chiara Russo e Valentina Bartolo.

Tornando alla gara, invece, le sei coppie finaliste torneranno ad esibirsi in posta per accumulare punti in vista della finalissima, in programma l’antivigilia di Natale. Nella stessa serata ci sarà poi il ripescaggio, che darà modo alle 6 coppie escluse di giocarsi l’ultima possibilità per rientrare in gioco.