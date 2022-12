Amadeus ha annunciato in diretta al Tg1 il primo ospite della prossima edizione del Festival di Sanremo. Si tratta di Salmo, che si esibirà sia nella serata di apertura della rassegna canora, sia in quella di chiusura direttamente dalla nave da crociera Costa Smeralda. L’anno scorso c’è stata il collegamento dalla Costa Toscana, ed a condurre l’evento furono Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Quest’anno, invece, i conduttori sono ancora top secret.

Salmo ospite al Festival di Sanremo

“Una notizia che posso confermarvi, la presenza di questo palco galleggiante davanti Sanremo, a pochi metri dalla costa, ed è la Costa Smeralda”, ha esordito Amadeus. “A bordo ci saranno delle feste incredibili e noi ci saremo, ma la notizia importante è che, alla prima e all’ultima sera del Festival, quindi martedì 7 e sabato 11 febbraio 2023, a collegarsi con noi direttamente dalla Costa Smeralda sarà un numero uno, cioè Salmo. Salmo viene a Sanremo, apre e chiude il collegamento e le feste a bordo del nostro palco galleggiante. Questa notizia farà piacere al pubblico giovane che segue il Festival di Sanremo. Salmo sarà con noi”.Nell’edizione 2022 del Festival, ad esibirsi sul palco galleggiante furono Colapesce e Dimartino; Gaia; i Pinguini Tattici Nucelari; Ermal Meta ed i Coma Cose.

Sanremo 2023, Amadeus vuole Can Yaman

Nel frattempo, nelle ultime ore è iniziata a circolare con insistenza sui social una voce secondo la quale Amadeus starebbe facendo di tutto per portare un idolo del piccolo schermo sul palco dell’Ariston. Si tratterebbe del divo turco Can Yaman, protagonista dell’autunno televisivo italiano con la fiction Viola come il mare (nella quale ha recitato al fianco di Francesca Chillemi). L’attore, amatissimo nel nostro Paese, che nel corso dell’ultimo anno e mezzo è diventata la sua seconda casa, è attualmente impegnato a Budapest, in Ungheria, sul set di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web, Amadeus avrebbe contattato gli agenti di Can per provare a portarlo al Festival di Sanremo. Ma proprio a causa degli impegni sul set, la star turca sarebbe stato costretto a declinare, seppur a malincuore, l’invito.