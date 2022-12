Sarebbe dovuta essere “ballerina per una notte” nella prima finale di Ballando con le Stelle, andata in onda ieri sera su Rai 1. Purtroppo, anche Francesca Chillemi è caduta sotto i colpi del Covid.

L’ex Miss Italia avrebbe dovuto esibirsi nel dancing show condotto da Milly Carlucci, e la sua presenza a Ballando sarebbe stata anche l’occasione per presentare la settima stagione di Che Dio ci aiuti, fiction che andrà in onda in prime time su Rai 1 a partire dal prossimo 12 gennaio. La protagonista di Viola come il mare ha però dovuto dare forfait a causa delle sue condizioni di salute precarie

Francesca Chillemi torna sui social: "Sto bene"

Poche ore fa, incalzata dai follower che le chiedevano come stesse, Francesca è tornata sui social per rassicurarli: “Ciao ragazzi. Grazie per i messaggi che mi state mandando”, ha detto in una Ig Story. Il suo volto sembra comunque sofferente. “Sto bene, ma ho passato due giorni piuttosto pesanti. Però adesso sto bene, volevo tranquillizzarvi. E’ sempre bello sentire il vostro affetto. Un bacino”.