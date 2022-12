Mancano ancora diversi mesi all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma già si parla delle possibili coppie di concorrenti che sbarcheranno sulla playa in Honduras. In queste ore sono diversi i nomi che stanno circolando e che potrebbero far parte del nuovo cast.

Cambiamenti in vista anche per quanto riguarda la conduzione. Nel corso di questi mesi, la presenza di Ilary Blasi è stata messa in discussione in più di un’occasione. La conduttrice, infatti, sembra aver confessato che vorrebbe allontanarsi per un anno dalla tv per smaltire le scorie del polverone mediatico che si è sollevato a causa della fine del matrimonio con Francesco Totti.

L'Isola dei Famosi: il nuovo inviato in Honduras è un ex vippone

Se da un lato resta ancora in dubbio la presenza di Ilary, sembra, invece, confermato l’addio di Alvin. Dai corridoi Mediaset giunge notizia che al suo posto ci sarà un ex volto del Grande Fratello Vip. Lui è Paolo Ciavarro, compagno di Clizia Incorvaia.

Nel frattempo, proseguono i casting per selezionare i nuovi naufraghi, ed iniziano a circolare nomi importanti. Le prime coppie che potrebbero partire per L’Isola dei Famosi 2023 sono Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini; Samantha De Grenet e il figlio Brando; Alex Belli e Delia Duran; Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Ancora in forse Veronica Cozzani e la figlia Cecilia Rodriguez, così come Loredana Lecciso e la figlia Jasmine.

La nuova edizione dovrebbe andare in onda ad aprile 2023, una volta concluso il Grande Fratello Vip. Smentita, inoltre, la notizia sulla presenza di Can Yaman come inviato sull’Isola. L’attore, infatti, si trova in Ungheria dove è impegnato con le riprese di El Turco, nuova produzione internazionale targata Disney Plus.