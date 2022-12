I protagonisti del triangolo amoroso più famoso della tv generalista si sono ritrovati allo stesso evento. Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, dopo il ménage nella passata edizione del Grande Fratello Vip, hanno partecipato al Vip Champion, una parata di volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport che si stanno sfidando sulla neve di Cortina D’Ampezzo.

Con loro anche altri ex vipponi come Jessica e Clarissa Selassié, nonché Alfonso Signorini e Adriana Volpe. Stando ad alcuni rumors, quest’ultima potrebbe occupare la poltrona di opinionista che Sonia Bruganelli lascerà vacante per le prossime quattro puntate.

Ma torniamo ai protagonisti del triangolo amoroso della sesta edizione del Gf Vip. The Pipol Gossip riferisce che tra i cosiddetti Durelli e Soleil Sorge, nonostante si siano incrociati in più di un’occasione, non c’è stato nessun saluto, anzi ci sarebbe il gelo totale. Nessun chiarimento né tantomeno scambio di sguardi, con l’influencer italo-statunitense che pare non abbia assolutamente voglia di chiarire con Alex e Delia.

Alex Belli provoca Soleil Sorge

In seguito all’indiscrezione pubblicata da The Pipol, in cui la pagina Instagram descrive l’incontro tra i tre, l’ex volto di Centovetrine ha commentato lanciando una frecciatina a Soleil: “La domanda è: cosa dovremo chiarire?”, ha scritto Alex Belli. La conduttrice del Gf Vip Party, dal canto suo, non ha risposto alla provocazione dell’ex coinquilino, preferendo, almeno per il momento, rimanere in silenzio. Ma conoscendo Soleil è probabile che una risposta arriverà. Vi terremo aggiornati.