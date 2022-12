Barbara D’Urso è diventata nonna. E’ stata la stessa conduttrice partenopea a lasciarlo intendere durante i saluti finali di Pomeriggio 5.

Al termine della puntata di ieri, venerdì 17 dicembre, la D’Urso ha salutato i telespettatori dando loro l’appuntamento a gennaio con la consueta formula: “Il mio cuore è vostro, dei miei figli e poi vostro”. Questa volta, però, con la voce spezzata dall’emozione, l’ha leggermente modificata: “Il mio cuore è dei miei figli, di un’altra persona e poi vostro”.

Inutile sottolineare che sui social è immediatamente esploso il gossip. All’inizio si credeva che si trattasse di un nuovo fidanzato, ma Barbara ha prontamente smentito la notizia in una Ig story: “E prima che parta un gossip… non si tratta di un uomo, né di un fidanzato”.

Che sia arrivato, dunque, il primo nipotino o nipotina? Sembrerebbe proprio di sì. Dagospia aveva svelato che Barbara sarebbe diventata nonna verso la fine del 2022, e il rumor era stato confermato dalla stessa conduttrice lo scorso marzo. “Sì, la notizia è uscita e non so come sia potuta uscire. Sai che io dei miei figli non parlo”, raccontò Barbara D’Urso a Verissimo. “Sono molto riservata in questo e lo sono anche loro. La loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto sì. Se sarò una super nonna? Sì quando accadrà, sarò pazza di felicità”.

A questo punto non sembrano davvero più dubbi. Barbara è diventata nonna!