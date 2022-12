Amore al capolinea tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il volto di Forum non ne può più degli atteggiamenti della sua fidanzata e si è sfogato con gli altri concorrenti.

Questa volta Edoardo non sembra voler tornare sui suoi passi, e l’ha detto a chiare lettere sia all’influencer campana che agli altri vipponi. Il romano, infatti, si è stancato di essere trattato male, ma soprattutto si è stancato degli atteggiamenti della fidanzata, che secondo lui gli continuamente di rispetto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’imitazione che Antonella ha fatto di Oriana in mini perizoma, dicendo cose volgari.

Edoardo Donnamaria sbotta contro Antonella Fiordelisi

Dopo questo episodio, Edoardo Donnamaria è stato molto chiaro con la Fiordelisi. “Dobbiamo prendere le distanze, non voglio più che il mio umore dipenda da te. Non è difficile da capire. Ti prego lasciami in pace. Me ne fai una ogni giorno, sono stufo”, ha sbottato. “Già non stavo bene anche prima, poi oggi hai fatto questo”, ha proseguito riferendosi alla volgare imitazione di Oriana Marzoli. “Ti sei messa in perizoma, ma dove ca**o vivi? Ti sei messa pure a 90° davanti ad Antonino. Da oggi in poi fai il ca**o che ti pare e fai pure la scema con chi vuoi. Sì, sono serio adesso Antonella”, ha detto ancora Edoardo, che poi si è sfogato con altri concorrenti tra cui Tavassi e la stessa Oriana Marzoli.

All’interno della Casa i coinquilini comprendono lo stato d’animo di Edoardo, e al contempo inizia a crescere l’insofferenza generale nei confronti di Antonella.