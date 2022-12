Riccardo Fogli rompe il silenzio dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip.

Il cantante è stato espulso dal reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo neanche 24 ore dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, per aver pronunciato una bestemmia.

Nel frattempo, gli influencer ed esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno riportato su Instagram un rumor relativo proprio all’uscita di scena di Fogli: “Sembra non abbia preso bene la decisione del GF. Dicono che arrabbiato avrebbe lanciato la chitarra dalla porta, chitarra che si è rotta in mille pezzi. Quando è uscito dalla Casa ha lanciato la chitarra addosso ad un autore per la rabbia”, hanno raccontato i due gossippari.

Riccardo Fogli rompe il silenzio

Poche ore fa, Riccardo Fogli è riapparso sui social e ha fornito la propria versione dei fatti. In una Ig story ha mostrato la sua chitarra e smentito le voci che circolavano sul suo conto: “Eccomi qui e per essere chiari la mia chitarra non l’ho sbattuta da nessuna parte e non si è mai rotta. Quindi un saluto grande al mio chitarrista che mi ha regalato questa chitarra”.