Amici: via Stefano De Martino. Al suo posto arriva Achille Lauro.

Nel 2023 prenderà il via una nuova fase di Amici, quella del Serale. In attesa di scoprire quanti allievi potranno accedere allo step conclusivo del talent show, l’attenzione di Maria De Filippi si è focalizzata sui giudici. Proprio come lo scorso anno saranno tre: un cantante, un ballerino e un giudice popolare. Secondo i rumors, la conduttrice avrebbe trovato l’accordo con un famoso cantante già ospite in diverse puntate del programma. Stiamo parlando di Achille Lauro.

Achille Lauro giudice di Amici?

La De Filippi avrebbe ingaggiato Lauro, il quale si siederà molto probabilmente in una delle tre poltrone riservate ai giudici. L’ufficialità non sarebbe ancora arrivata, ma gli esperti si dicono ormai sicuri. Non a caso, il cantante romano è spesso presente nel talent show: ha già giudicato due prove degli allievi e ha avuto l’occasione di presentare il suo nuovo brano. Determinante per portare al termine la trattativa sarebbe stata anche la grande stima di Maria verso Lauro.

Dubbi su Stefano De Martino

Se sul primo giudice del Serale non ci sarebbero chissà quali dubbi, sugli altri due che completeranno la giuria ne emergono alcuni. In particolare, Stefano De Martino non sarebbe più così vicino alla partecipazione per i suoi tanti impegni in casa Rai. Ricordiamo, infatti, che condurrà non solo Bar Stella ma anche Stasera tutto è possibile, le cui registrazioni partiranno proprio tra febbraio e marzo in concomitanza con il talent show di Canale 5. Per tale ragione, Maria De Filippi sta optando per altri suoi pupilli. I candidati più papabili sono Anbeta Toromani e Kledi Kadiu, da sempre fedelissimi al programma e alla stessa conduttrice. Per quanto riguarda la terza poltrona, invece, continua a tenere banco il nome di Sabrina Ferilli. A quanto pare l’attrice romana sarà il giudice popolare. La sua amicizia con la De Filippi è ormai decennale. Inoltre, Sabrina ha sempre riscontrato la simpatia del pubblico di Amici.