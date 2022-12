Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri “pazzo” per la famosa dama.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne sembrava che la frequentazione tra Riccardo Guernieri e Gloria Nicoletti fosse definitivamente terminata per volontà del cavaliere del trono over. Riccardo, infatti, sembrava non provare un sentimento nei confronti della dama romana.

Riccardo Guarnieri, il gesto spiazza Gloria Nicoletti

Negli ultimi, giorni, però il cavaliere si è reso protagonista di un gesto forte verso di lei, che però non è stato accolto come lui sperava. Il cavaliere di Taranto, storico ex di Ida Platano, si è presentato infatti a sorpresa sotto casa della donna assieme al nipote per chiedere di vederla e di poter riprendere a frequentarla. Ma a sorpresa Gloria Nicoletti ha dato un due di picche a Riccardo Guarnieri, rifiutandosi categoricamente di scendere e mandandolo via. L’uomo non se lo aspettava, e pare non abbia reagito benissimo. Del resto finora era stato sempre lui a prendere e lasciare Gloria, e la donna, che era molto presa da lui, evidentemente ha deciso di chiudere definitivamente senza lasciarsi abbindolare neanche da gesti clamorosi come quello di presentarsi a casa sua senza avvisare.

La puntata andrà in onda nel 2023, visto che anche Uomini e Donne, come molti programmi televisivi, andrà in pausa per le vacanze natalizie. Stando a quanto riportano i principali siti di informazione televisiva, l’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi prima della pausa natalizia andrà in onda il prossimo mercoledì 21 dicembre, quando con ogni probabilità vedremo trasmessa la puntata riguardante l’ultima registrazione del programma, quella avvenuta la scorsa settimana. Per quanto riguarda invece il ritorno in onda nel 2023, il programma riprenderà lunedì 9 gennaio, sempre alle 14.45 su Canale 5. Va precisato, però, che le registrazioni invece non si fermeranno: ce ne sarà una prima di Natale, una tra Natale e Capodanno e l’altra tra Capodanno e la prima messa in onda del 2023.