Amici: nuovi ingressi nella scuola di Maria De Filippi. Fan in rivolta.

Si sono da poco concluse le registrazioni della nuova puntata del talent show di Canale 5. Quella di domenica, come confermato da Maria De Filippi in studio, sarà l’ultima puntata che verrà registrata prima delle festività natalizie. L’appuntamento con la Scuola più famosa d’Italia ritornerà regolarmente a gennaio, al termine delle vacanze di Natale. Il daytime, invece, si interromperà il 23 dicembre.

Amici, tre new entry nella Scuola

Per l’occasione faranno il loro ritorno in studio tre volti noti e ex concorrenti di Amici, come Annalisa, Stash e Enrico Nigiotti. Ai tre verrà chiesto di giudicare la sfida di canto. La sfida di ballo, per contro, è stata giudicata dal coreografo Fabrizio Mainini, che ha dovuto assistere alle coreografie dagli allievi. La prova di Marlù sarà vinta da Niveo. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, in questa puntata non ci sarà alcuna eliminazione ma, a sorpresa, i telespettatori assisteranno all’arrivo di ben tre new entry in casetta. Si tratta di tre alunni in prova scelti dagli insegnanti Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. I tre passeranno un po’ di settimane in casa per lavorare in sala insieme ai loro professori. Del loro destino si saprà soltanto in un altro momento.

Subito prima di salutare il pubblico e gli allievi in vista delle festività natalizie, Maria De Filippi consegnerà loro alcune lettere. A riceverle saranno Samuel, Wax, Tommy, Angelina e Gianmarco.

Intanto le fan si scatenano sui social per questi nuovi ingressi. Secondo le followers è impensabile far entrare nuovi personaggi nella scuola a pochi mesi dal Serale, sia per gli allievi che sono già in gara, sia per i nuovi che dovranno conquistare pubblico e insegnanti. E’ una dinamica già vista. Quando nascono idoli è impensabile per molte fan immaginare una sostituzione.