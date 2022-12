Francesca Cipriani è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo lo scorso fine settimana. Con lei il marito Alessandro Rossi, con il quale si è sposata sabato 3 dicembre nella Basilica di San Bartolomeo a Roma.

.L’ex pupa ha anche svelato di aver detto definitivamente addio alla chirurgia estetica: “La prossima volta che entrò in sala operatoria sarà per partorire. Basta chirurgia estetica. Con la chirurgia compensavo la mia carenza affettiva, ma ora sono felice. Quando si sta bene queste cose non le cerchi più”.

Ma nel corso dell’ospitata della Cipriani a Verissimo si è verificato un incidente hot. Al momento dei saluti finali, l’ex vippona ha sollevato leggermente il vestito che indossava, e grazie al vertiginoso spacco, è stato impossibile non notare la sua zona più intima. Pare, infatti, che non portasse le mutandine. Il particolare, ovviamente, non è passato inosservato neanche a Striscia la Notizia, che ha ironizzato sulla vicenda. “Avete notato nulla? Mah, Francesca nell’alzarsi ha lasciato intravedere, insomma, la sua Sharon Stone. Ma dai, avete visto male: la Cipriani le mutande ce le ha sicuramente. Sì, ma a casa”, ha commentato ironicamente il tg satirico in onda su Canale 5, che ha aperto un sondaggio per far decretare ai telespettatori se l’ex pupa indossasse o meno l’intimo.

Insomma, in un modo o nell'altro, volontariamente o meno, Francesca riesce sempre a far parlare di sè.