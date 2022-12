Fiorello ci dà il 'buongiorno' e Stefano De Martino la "buonanotte". Cosa vogliamo più dalla vita?

Esilarante la puntata di ieri, mercoledì 14 dicembre, di Bar Stella, in onda su Rai 2 in seconda serata e condotta da Stefano De Martino.

Una puntata più che convincente, con uno Stefano De Martino sempre più a suo agio, ed un cast che ieri sera ha dato il meglio di se stesso.

Ospite della serata Fiorella Mannoia, che ha magistralmente interpretato, accompagnata dalla Disperata Erotica Band, il brano capolavoro di Lucio Dalla La casa in riva al mare.

E poi l’esperta in “parole smarrite”, Sabrina D’Alessandro, secondo la quale gli italiani usano appena il 5 per cento delle parole inserite nel vocabolario, colpa anche della tendenza ad utilizzare sempre più spesso parole in lingua inglese.

Due gag del programma molto convincenti

Due in particolare le esibizioni che ci hanno convinto e divertiti: Il Cruciverba, con l’esibizione del gruppo dei Contenuti Zero, “un corpo di ballo statico” che rifiuta di esibirsi perché deve prima “depositare” i passi della coreografia alla Siae, e il TG Zero, condotto da Carlo Amleto Giammusso, visto anche di recente a Zelig.

Esibizioni degne delle migliori gag del programma di Renzo Arbore Indietro tutta del 1988.

E poi l’avvocato D’Affitto (Giovanni Esposito) sempre alle prese con il casting del presepe vivente di Pollena Trocchia, il barista Luciano (Herbert Ballerina), ottima spalla di Stefano con le sue battute genuine.

Insomma, a noi questo Bar Stella piace sempre di più e ci fa addormentare con un sorriso sulle labbra, il che dopo una giornata intensa non è cosa da poco.

Ed abbiamo anche la fortuna di svegliarci presto, giusto in tempo per assistere al morning show di Fiorello Viva Rai 2, in onda tutte le mattine alle ore 7,15.

E a questo proposito va fatto un plauso alla dirigenza di Rai 2, che con questi due programmi, all’insegna del divertimento e della leggerezza, ha fatto centro innalzando i livelli di ascolto dell’emittente televisiva.