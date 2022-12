Stasera, martedì 13 dicembre, Inizia la terza settimana dello show di Stefano De Martino, Bar Stella, in onda su Rai 2 in seconda serata nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

Un programma di intrattenimento, di chiacchiere con vari ospiti e presenze fisse che animano il locale.

Ad affiancare De Martino ci saranno Herbert Ballerina, Franco Castiglia, Ambrosia, Marta Filippi, Francesco Arienzo, Giovanni Esposito, Mario Porfito, Giorgio Melazzi, Adelaide Vasaturo e Carola Moccia. Completano il cast la Disperata Erotica Band.

Gli ospiti e gli argomenti delle tre puntate di questa settimana

Vediamo cosa ci proporrà Stefano nelle tre puntate di questa settimana.

Martedì 13 dicembre l’ospite della serata sarà Mario Biondi. Al centro del dibattito, una rielaborazione della favola di Cappuccetto rosso in favore del lupo cattivo.

Mercoledì 14 dicembre al Bar Stella si disserterà sul linguaggio e sul perché, a fronte di migliaia di parole presenti nel vocabolario, ne utilizziamo appena il 5 per cento. Il discorso sarà approfondito da Sabrina D’Alessandro, esperta in parole “smarrite”. Ospite della serata Fiorella Mannoia che si esibirà con la Disperata Erotica band in un brano capolavoro di Lucio Dalla.

Giovedì 15 dicembre, ospite della serata sarà Fabio Caressa, conduttore e telecronista di Sky, con il quale Stefano si soffermerà sulla vittoria dell’Italia ai Mondiali di Spagna di 40 anni fa. Chiara Galiazzo, la cantante vincitrice di X Factor dell’edizione 2012, proporrà una nuova, inedita versione di un capolavoro di Franco Califano.

Insomma, in queste tre serate sicuramente non ci annoieremo, anche se non tutti potranno assistere alle gag del barista Luciano (Herbert Ballerina) e della cassiera Ambrosia (Vincenzo D’Ambrosio); alle esibizioni canore del cameriere Franco (Franco Castiglia); alle esternazioni dell’avvocato D’Affitto (Giovanni Esposito); agli interventi della professoressa Marta (Marta Filippi), lei romana venuta ad insegnare al Sud. Il perché è presto detto: c’è chi al mattino deve alzarsi presto per andare a lavorare e non può fare le ore piccole. Ma programma è in streaming su RaiPlay dove si trovano anche le puntate on demand.