Francesca Chillemi è pronta a tornare su Rai 1 con la settima stagione di Che Dio ci aiuti. La fiction andrà in onda in prime time a partire dal prossimo 12 gennaio, e il debutto della nuova stagione segnerà di fatto l’addio di suor Angela (Elena Sofia Ricci) che dopo 119 episodi lascerà il timone del Convento degli Angeli ad Azzurra, personaggio interpretato proprio dall’ex Miss Italia. Nel cast, oltre a Francesca Chillemi, rivedremo ancora una volta Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti e Ileana D’Ambra.

L’attrice siciliana è stata senza dubbio una delle protagoniste della stagione televisiva autunnale grazie a Viola come il mare, serie tv light crime prodotta da Lux Vide, andata in onda in prime time su Canale 5 fino allo scorso 4 novembre. A condividere insieme a lei l’esperienza sul set di Palermo è stato Can Yaman, reso celebre in Italia dalla fiction Day Dreamer – Le ali del sogno, nella quale ha recitato al fianco di Demet Ozdemir. Tra il divo turco e la Chillemi, oltre ad un’ottima intesa davanti alla macchina da presa, è nato anche un bellissimo rapporto di amicizia. C’è addirittura chi ha anche paventato l’ipotesi che tra i due potesse esserci del tenero, circostanza, però, mai confermata dai diretti interessati.

Il gelo social tra Francesca Chillemi e Can Yaman

Quando Viola come il mare andava in onda, Can e Francesca sembravano viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda, ma al termine dell’ultimo episodio della prima stagione qualcosa sembra essersi rotto. I due attori, infatti, hanno smesso di seguirsi su Instagram, circostanza che ha gettato nello sconforto più totale i loro fan, che hanno seguito con passione e amore le avventure sul piccolo schermo dell’ispettore Francesco Demir e della giornalista di SiciliaWebNews, Viola Vitale. A distanza di più di un mese dai rispettivi defollow, al netto delle tantissime teorie e ipotesi avanzate, non è ancora chiaro il motivo che ha indotto i due protagonisti di Viola come il mare a “tagliare i ponti” sui social. E se Francesca al termine dell’ultima puntata della serie tv in onda su Canale 5, ci ha tenuto a ringraziare cast, troupe e telespettatori (senza taggare, peraltro, Can Yaman), il divo turco si è trincerato dietro un inspiegabile silenzio social, rotto solo la scorsa settimana, quando in una Ig story ha fatto chiarezza sulle ragioni che l’hanno spinto a sparire dai radar. Quello che ancora non ha spiegato è perché, senza un’apparente spiegazione, abbia smesso di parlare di Viola come il mare, tanto da scatenare nei fan della fiction il timore che la seconda stagione (già in lavorazione) potesse essere in bilico.

Viola come il mare, Francesca posta un video. E Can Yaman?

Francesca, invece, a differenza del collega, continua a postare spot e video di Viola come il mare. L’ultimo risale alla giornata di ieri, lunedì 5 dicembre, in cui pubblicizza il fatto che la fiction è visibile su Mediaset Infinity. E Can Yaman? Nulla di nuovo. Continua a tenere la bocca cucita sulla serie tv che l’ha visto protagonista fino a poco più di un mese fa, con l’obiettivo di concentrarsi esclusivamente sulle riprese di El Turco, la nuova produzione internazionale targata Disney Plus.